الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تنظم ملتقى تطوير الأنشطة الطلابية لرؤية مصر 2030

جامعة حلوان
جامعة حلوان


ألقى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الضوء على أهمية الأنشطة الطلابية في تطوير وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز شخصياتهم، مؤكدا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية وتعتبرها جزءًا أساسيًا من تجربة الطالب الجامعي.

وفى تصريح لرئيس جامعة حلوان: "نؤمن بأن الأنشطة الطلابية تمثل بيئة مثلى لتنمية شخصية الطالب بأكملها، خاصة إن المشاركة في الأنشطة الطلابية تعطي الفرصة للطلاب لاكتساب المهارات القيادية والاجتماعية والتواصل والتعاون، وهي مهارات حيوية يحتاجها الطالب للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية."

ووفقا للبيان الصادر من جامعة حلوان، تعتزم ادارة الاتحادات الطلابية برعاية الشباب إقامة ملتقى تطوير الأنشطة الطلابية لرؤية مصر 2030"، وذلك على هامش انطلاق الأسبوع الثالث عشر لشباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية التى تنظمه جامعة حلوان، ويعقد الملتقى فى الفترة من 11 سبتمبر 2023 إلى 12 سبتمبر 2023، بحضور ( رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة) والمتواجدين فعليا ضمن وفود الجامعات المشاركة.
  
وأضاف الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، أن الملتقى سيكون منصة مثلى لتبادل الأفكار وتقديم الاقتراحات المبتكرة لتعزيز الأنشطة الطلابية وتمكين الطلاب لتحقيق إسهاماتهم الإيجابية في مجتمعهم ووطنهم. مبينًا أن الملتقى يهدف إلى خلق جيل جديد من قادة شباب الجامعات المصرية وتطوير الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب للمشاركة الفعالة فيها ورفع وعيهم بمفهوم التنمية المستدامة، كما يساهم الملتقى في إعداد شباب قادر على المشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتأهيلهم لسوق العمل بقطاعاته المختلفة، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية.

وتتضمن فعاليات الملتقى توطيد العلاقات بين رؤساء ونواب إتحاد طلاب الجامعات المصرية وتشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية وحرية الرأي من خلال خطط تنفذ ضمن الأنشطة الجامعية، كما يسعى الملتقى إلى تقديم اقتراحات مبتكرة فيما يخص الأنشطة الطلابية والابتكار والبحث العلمي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وتتمثل شروط المشاركة في الملتقى مشاركة كل جامعة بعدد (۲) من الطلاب، أي رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وتقديم مقترح تطوير الأنشطة الطلابية من قبل المشاركين عن كل جامعة، كما يجب أن لا تقل ورقة العمل المقدمة عن (۳) ورقات ولا تزيد عن (5) ورقات، ويتم تسليم مقترح تطوير الأنشطة الطلابية فى اليوم الأول من بدء فاعليات الملتقى.

ويعقد الملتقى تحت إشراف الأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، الاستاذة اميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

إتحاد طلاب الجامعة الاتحادات الطلابية إكتساب المهارات الجامعات والمعاهد الجامعات المصرية التنمية المستدامة الانت

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