الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بتبنى خطة لرفع مستوى الكوادر النقابية وتوعيتهم

أيمن محسب
أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني أتاح حالة من الزخم في الشارع المصري من خلال تنوع الرؤى والآراء المطروحة على مائدة الحوار من جانب جميع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية الخبراء المشاركين في الجلسات، لافتًا إلى أن الحوار الوطني يستأنف جلساته من أجل استكمال مناقشة القضايا المتبقية، والتي تتضمنها المحاور الثلاثة السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 

وأكد محسب أن المحور السياسي اليوم سيتضمن مناقشة واحد من أهم الملفات المطروحة، وهو التحديات التي تواجه العمل النقابي العمالي، موضحًا أن النقابات العمالية هي تنظيمات جماهيرية يكوّنها ويؤسسها العمّال أو ينضموا إليها بإرادتهم الحرة بهدف تمثيل مصالح العمال في المفاوضات التي تجري مع أصحاب العمل، حول الأجور وساعات وظروف العمل (شروط وظروف العمل)، وغالبًا ما تكون مرتبطة بقطاع أو صناعة محددة. 

وأضاف عضو مجلس النواب أن النقابات العمالية تهدف بالأساس إلى رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونًا، بالإضافة إلى تحسين الحالة المادية والاجتماعية للعمال، وتقوم النقابة إلى جانب ذلك بتمثيل العمال في الأمور المتعلقة بشئونهم في بيئة العمل، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت تراجعًا ملحوظًا في أداء النقابات العمالية، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة لوضعها الحالي والتحديات التي تواجهها ووضع رؤية شاملة لتطوير العمل النقابي العمالي في مصر، وإعادة النظر في قانون التنظيمات النقابية. 

وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة وضع خطة لتطوير ورفع مستوى الكوادر النقابية، ليكونوا على علم كاف بواجباتهم وحقوقهم، بالإضافة إلى توعية العامل المصري بالدور التنموي والمجتمعي المنوط به، وهو ما يسهم في مد جسور الثقة بين الدولة والعامل المصري، مطالبًا برفع الكفاية المهنية للعمّال والارتقاء بمستواهم المهني عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي والفني.

أيمن محسب مجلس النواب الحوار الوطنى لجنة أولويات الاستثمار المحور السياسي

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