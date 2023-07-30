الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرق مواطن فى ترعة بالشرقية

غرق مواطن فى ترعة
غرق مواطن فى ترعة

لقي مواطن مصرعه غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية، نطاق مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مشتول المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول المركزي بوصول مواطن مقيم، عرب الحصوة مركز طوخ محافظة القليوبية، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لوجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.

مواطنا محافظة الشرقية الجثمان مستشفى مشتول المركزى ثلاجة حفظ الموتى الأجهزة الأمنية

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

لطلبة 3 ثانوي| موعد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميا برقم الجلوس

عبر الدستور| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 المعتمد رسميًا

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

3 وفيات و37 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الإسكندرية مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين