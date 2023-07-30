غرق مواطن فى ترعة بالشرقية

لقي مواطن مصرعه غرقًا بمياه ترعة الإسماعيلية، نطاق مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مشتول المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول المركزي بوصول مواطن مقيم، عرب الحصوة مركز طوخ محافظة القليوبية، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لوجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.