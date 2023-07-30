الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة مدارس التمريض بنسبة نجاح 99.2%

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، النتيجة العامة لمدارس التمريض ببورسعيد للعام 2023/2022 بنسبة نجاح 99.2%، وبلغ إجمالي عدد الطالبات المقبولات 472 طالبة، موزعين على مدارس التمريض على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد مع وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، لاعتماد النتيجة عقب الانتهاء من الاختبارات التي أجريت للطالبات الناجحات في الشهادة الإعدادية والمتقدمات للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة.

وتم القبول في مدرسة بورفؤاد الثانوية الفنية التمريض بنات، ومدرسة النصر الثانوية الفنية للتمريض، ومدرسة بورسعيد النموذجية الثانوية الفنية التمريض.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مدارس التمريض ببورسعيد تُقام على أعلى مستوى وتم تزويدها بكل الإمكانيات اللازمة، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

أحمد حسن أبو هاشم اختبار اعتماد النتيجة إعدادية ابو هاشم

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