رجال الإطفاء يكافحون النيران فى ريف اللاذقية بسوريا

استعرضت قناة "يورونيوز" حرائق غابات ريف اللاذقية الشمالي الواسعة، حيث تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران وتطويقها.

ووضعت السلطات قوات الدفاع المدني في حالة تأهب واستنفار تام بعد أن رفعت حالة الطوارئ، كما تشارك عناصر من الدفاع المدني المدعومة بعناصر من رجال الإطفاء وقوات الجيش والطيران المروحي في عمليات إخماد الحرائق.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وزيري الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف والزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا ومحافظ اللاذقية عامر هلال يتابعون عمليات الإخماد ميدانيًا وإجراءات فرق الإطفاء لتطويق النيران، وسط حالة من التأهب والاستنفار التام للكوادر المنتشرة في مواقع العمل.