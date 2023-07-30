الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير بريطانى: مصر مركز عالمى للطاقة.. ووجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال موقع "energy portal" البريطاني والمعني بالطاقة، إن سوق الطاقة في مصر تعتبر وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية، بفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها الوفيرة وسياساتها الحكومية الداعمة لسوق الطاقة.

سوق الطاقة في مصر 

وأوضح التقرير، أن سوق الطاقة في مصر تبرز كوجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية، حيث يشهد قطاع الطاقة في مصر، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، تحولًا كبيرًا وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن موقع مصر الاستراتيجي على مفترق طرق إفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب وصولها إلى طرق الشحن الرئيسية، يجعلها مركزًا مثاليًا لتوزيع الطاقة فيما تعد قناة السويس وخط أنابيب سوميد في مصر قنوات حيوية لتجارة الطاقة العالمية، مما يوفر ميزة تنافسية لمصر في سوق الطاقة وتوفر هذه الميزة الجغرافية، جنبًا إلى جنب مع موارد الطاقة الهائلة غير المستغلة في البلاد، إمكانات هائلة للمستثمرين الأجانب.

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تقرير إفريقى يرصد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة العاملة فى مصر

الغاز الطبيعي

كما شكلت احتياطيات الغاز الطبيعي الغنية في مصر عامل جذب كبير للاستثمارات الأجنبية، وأدى اكتشاف حقل ظهر للغاز، وهو الأكبر في البحر المتوسط، إلى تحويل مصر إلى مصدر صافٍ للغاز الطبيعي، وقد أدت جهود الحكومة لتحرير سوق الغاز، بما في ذلك السماح بمشاركة القطاع الخاص وتقديم آليات تسعير جذابة، إلى تعزيز ثقة المستثمرين حيث شكل نجاح قطاع الغاز الطبيعي سابقة إيجابية لقطاعات الطاقة الأخرى في الدولة.

 

قطاع الطاقة المتجددة في مصر

وقال التقرير، إنه بالإضافة إلى الغاز الطبيعي يشهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر أيضًا ارتفاعًا في الاستثمارات الأجنبية، حيث موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة في مصر، إلى جانب أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة، تجعلها وجهة جذابة للمستثمرين.

كما أدى إعلان الحكومة التزامها بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035 إلى موجة من الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعد حديقة بنبان للطاقة الشمسية، إحدى أكبر حدائق الطاقة الشمسية في العالم، شاهدًا على إمكانات الطاقة المتجددة في البلاد وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

السياسات الحكومية

ووفقًا للتقرير البريطاني لعبت السياسات الحكومية دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الطاقة في مصر. نفذت الحكومة عدة إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك تخفيف القيود على الملكية الأجنبية، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتقديم حوافز لمشاريع الطاقة المتجددة وبجانب هذه الإصلاحات، هناك التزام الحكومة بتنويع مزيج الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، جعلت سوق الطاقة في مصر أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

استقرار سوق الطاقة في مصر 

وقال التقرير البريطاني، إن استقرار سوق الطاقة في مصر  يعتبر عاملًا آخر يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية، على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي العالمي وأسعار النفط المتقلبة، أظهر سوق الطاقة في مصر مرونة، مع نمو مطرد في الإنتاج والصادرات حيث يوفر هذا الاستقرار، جنبًا إلى جنب مع الطلب القوي للبلاد على الطاقة، بيئة استثمارية آمنة وواعدة للمستثمرين الأجانب.

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تقرير إفريقى يرصد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة العاملة فى مصر

بريطاني سوق الطاقة الطاقة مصر وجهة واعدة الغاز الطبيعي

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