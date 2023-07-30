الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"المهن الموسيقية": مهرجان العلمين الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال الدكتور أحمد أبوالمجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن مصر كانت بحاجة إلى مهرجان العلمين الجديدة والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، كون سياحة المهرجانات هامة للغاية وتنشط الاقتصاد حاليًا، مشيدًا باختيار الفنانين الذين يحيون حفلات في مدينة العلمين الجديدة مثل أحمد سعد ومحمد منير وتامر حسني وراغب علامة ونانسي عجرم وأنغام وإليسا، وغيرهم.

 

وأضاف «أبوالمجد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلامي رامي الحلواني، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مهرجان العلمين له أثر إيجابي من مختلف النواحي، إذ تزداد عدد العمالة المستفيدة، فضلًا عن الدعاية السياحية الضخمة لمصر، إلى جانب إبراز مدينة العلمين الجديدة التي تعد نقلة حضارية داخل الدولة.

 

وأضاف: «كنا نتمنى إقامة هذه المهرجانات في مصر، وكنا نسعى لذلك كونه من الضروري إقامة مهرجانات عالمية بهذه الصورة الرائع التي نُفذت به».

 

وتابع، أن مهرجان العلمين الجديدة يستهدف أكثر من مليون زائر، وهناك تنوع في الأنشطة والفعاليات المقامة بالمهرجان، إذ إنه ليس مقتصرًا على الحفلات الغنائية فقط بل توجد منافسات وبطولات رياضية، فضلًا عن الأنشطة الترفيهية، مشيرًا إلى أن هذا المهرجان إضافة كبيرة لمصر ويستهدف نوعًا محددًا من السياحة والزوار.

أحمد سعد اكسترا نيوز الحفلات الغنائية العلمين الجديد العلمين الجديدة المهن الموسيقية

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