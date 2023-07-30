الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأزهر يكرّم أبطال "تحدى القراءة العربى" اليوم

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

ينظم الأزهر الشريف، اليوم الأحد، احتفالية كبرى لتكريم الطلاب الفائزين من الأزهر في المرحلة النهائية من مشروع "تحدي القراءة العربي" في نسخته السابعة، بالتعاون مع مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد العالمية"، بحضورالدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالكريم العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، ولفيف من قيادات الأزهر، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات، بمدينة نصر.

ويتضمن الحفل كلمات لوكيل الأزهر وسفيرة الإمارات والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعرض فيديو تعريفي لمسابقة تحدى القراءة العربي، وفقرات إنشاد لطلاب وطالبات الأزهر، كما سيتم الإعلان عن الفائز بمشروع تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر ضمن الحفل، وتكريم الطلاب الفائزين (العشرة الأوائل- وأوائل أصحاب ذوي الهمم).

وشهد العام الحالي من المسابقة أكبر مشاركة من طلاب الأزهر، حيث شارك أكثر من 2 مليون طالب وطالبة (2068650) و(5100) طالب وطالبة من ذوي الهمم من (9516) معهدًا، وأشرف عليهم (7900) معلمٍ ومعلمةٍ. وتُعد هذه النسخة هي السابعة التي يشارك فيها طلاب الأزهر، وتبوَّأ طلاب الأزهر خلال الأعوام الستة السابقة مراكز متقدمة على مستوى المشاركين من مختلف أنحاء العالم في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي، خلال التصفيات النهائية التي تقام بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

الأزهر الشريف وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني قيادات الأزهر تحدى القراءة العربى

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

3 لينكات متاحة| رابط نتيجة الصف الثالث الثانوى العام 2023 برقم الجلوس

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة