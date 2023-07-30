الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكرانى على منشآت فى موسكو

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، عن إحباط هجوم نفذته كييف فجر اليوم الأحد بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو.

وأكدت الوزارة وفقًا لما نقلته "روسيا اليوم" تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع "موسكو- سيتي".

وفي وقت سابق، قال عمدة العاصمة سيرغي سوبيانين إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت المدينة، مما أدى إلى تضرر واجهات برجي مكاتب في منطقة "موسكو- سيتي" بشكل طفيف، دون سقوط ضحايا.

وأوضحت خدمات الطوارئ أن الانفجار الذي وقع في برج "أوكو-2" في "موسكو- سيتي" أسفر عن إصابة أحد حراس المبنى، بينما تحطم زجاج الشبابيك من الطابق الأول إلى الطابق الرابع للبرج.

الدفاع الروسية مسيرات هجوم إرهابي كييف موسكو الدفاع الجوي

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