السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق.. عودة الكهرباء للمستشفيات ومشاريع المياه

الكهرباء
الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، إعادة تجهيز الطاقة الكهربائية لجميع المستشفيات ومشاريع المياه.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه تم "إعادة تجهيز الكهرباء لجميع المستشفيات والمراكز الطبية، ومشاريع المياه، ومحطات تصريف المياه الصحية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أن عملا تخريبيا استهدف الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثه وأخرجه عن الخدمة، فيما أشارت إلى اندلاع حريق بمحطة البكر التحويلية في البصرة ما تسبب بانفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للانطفاء التام.

وذكر إعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في بيان إنه "بالوقت التي تعمل به ملاكات وزارة الكهرباء الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية ضمن قاطع المسؤولية في المنطقة الشمالية، وبعد النجاح الكبير الذي حققته وزارة الكهرباء في ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين، ومواصلة الشركة العامة بتنفيذ التوجيهات الحكومية حول تحسين واقع المنظومة الكهربائية وتنفيذ خطة الوزارة، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة وذروة فصل الصيف تعرض الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة جهد 400 ك.ف إلى عمل تخريبي الهدف منه ايقاف عجلة مشاريع الوزارة وانهاك ملاكاتها".

وزارة الكهرباء المستشفيات الطاقة الكهربائية الكهرباء تصريف المياه

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