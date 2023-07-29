السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المجلس الأعلى للجامعات يكرم رئيس جامعة بنها تقديرًا لجهوده

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات يكرم رئيس جامعة بنها تقديرا لجهوده

كرم المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة نهاية الشهر الجاري، وذلك تقديرا لما قدمه من جهود مثمرة فى تطوير الجامعة ومنظومة التعليم العالى المصري.

وكذلك بصمته الواضحة في النهوض بالمشروعات الإنشائية بالجامعة وحرصه على مشاركة الجامعة فى جميع المبادرات الرئاسية، وإسهامه في إثراء العملية التعليمية والحياة العلمية والبحثية وتقدم وازدهار المستوى التعليمي والأكاديمي بجامعة بنها، هذا بالإضافة لجهوده وتعاونه مع المحافظة في المشروعات الخدمية والتنموية.

ووجه المجلس الأعلى للجامعات خالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية متمنياً له دوام التوفيق والسداد في حياته القادمة.

وثمن المجلس التطوير الذي حققه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها  في كافة مسارات العمل والقطاعات داخل جامعة بنها مما كان له أطيب الأثر في الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة ودعم جهودها في خدمة المجتمع المحلي.

وفي سياق متصل أعلن مجلس جامعة بنها، في اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والعلمية المختلفة.

وقدم رئيس جامعة بنها التهنئة للفائزين بجوائز الجامعة المختلفة، مشيرًا إلى أن الفائزين حرصوا على إثراء العملية الأكاديمية والعلمية، وتم اختيارهم وفقاً لتقارير لجنة المحكمين، وطبقاً لقواعد لائحة الجوائز المعتمدة بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن تقارير المحكمين لجوائز الجامعة أسفرت عن فوز الدكتور أحمد محمد البغدادي بكلية الحقوق بجائزة الجامعة التقديرية في مجال حقوق الإنسان، وفاز كلا من الدكتور طه عوض الله السيد بكلية الهندسة بشبرا ، والدكتور أحمد السيد السيسى بكلية الهندسة ببنها بجائزة الجامعة التشجيعية مناصفة فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية.

كما فاز الدكتور إسلام محمد شيحة بكلية العلوم بجائزة الجامعة للتفوق العلمي، وفازت الدكتورة إيمان عبد الحليم أحمد بكلية التربية بجائزة الجامعة للرسائل "أفضل دكتوراه" في مجال العلوم الأدبية والإجتماعية والتربوية ، وفازت الدكتورة عزيزة فتحي السيد بكلية التمريض بجائزة الجامعة للرسائل "أفضل دكتوراه" في مجال علوم الحياة ، كما فاز الدكتور عبد الرحمن محمود عبد السلام بكلية التجارة بجائزة الجامعة للرسائل "أفضل دكتوراه" في مجال العلوم الأساسية "إحصاء".

وفازت الدكتورة إسراء السيد فؤاد بكلية التربية بجائزة الجامعة للرسائل العلمية "أفضل ماجستير" في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية، وفازت الدكتورة سحر شفيق محمد بكلية التمريض بجائزة الجامعة للرسائل العلمية "أفضل ماجستير" في مجال علوم الحياة.

التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور جمال سوسة المجلس الأعلى للجامعات جمال سوسة رئيس جامعة بنها رئيس جامعة بنها

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