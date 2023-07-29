السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منال سلامة: اختيار عادل إمام لدورة المهرجان القومي للمسرح موفق لتاريخه الحافل

الفنانة منال سلامة
الفنانة منال سلامة

قالت الفنانة منال سلامة، إن هذه الدورة للمهرجان القومي للمسرح، تحمل اسم الفنان الكبير عادل إمام، وهذا اختيار موفق لأن الفنان عادل إمام من رواد المسرح المصري وله أعمال في ذاكرة المسرح كبيرة.

وأضافت خلال لقائها مع قناة "الحياة"، على هامش افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 16: "كان لي الشرف وسعدت بالتعامل معه في مسرحية الزعيم والوقوف إلى جانبه على خشبة المسرح، وهذا اختيار اشكر القائمين على المهرجان لاختياره".

أهم التكريمات بالمهرجان

وعن التكريمات قالت أن قائمة المكرمين تضم الفنان رياض الخولي، ومحمد أبوداوود، ومحمد السيد عيد، والفنان صلاح عبدالله، وعدد كبير من النجوم، مؤكدة أن المسرح بداية الكلمة والنقد والإخراج والنص السرح فالتكريم متنوع وهنأت المكرمين و الفنان محمد رياض على رئاسته للمهرجان.  

منال سلامة عادل امام للمهرجان القومي للمسرح رواد المسرح المصري مسرحية الزعيم أهم التكريمات

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