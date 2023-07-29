السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الموسيقيين" تناقش موقف ظهور مروان بابلو بالحجاب فى حفل كايروكى الأخير

مروان بابلو وكايروكي
مروان بابلو وكايروكي

أثار مطرب الراب مروان بابلو خلال مشاركته فريق كايروكي حفلهم الغنائي المقام بمركز المنارة بالتجمع الخامس، جدلًا واسعًا عقب صعوده على المسرح مرتديًا قطعة قماش ووضعها على رأسه مثل الحجاب وظهر بشكل غريب وغير مألوف.

ويناقش مجلس نقابة المهن الموسيقية بقيادة المطرب مصطفى كامل موقف مروان بابلو بعد ظهوره الغريب في حفل كايروكي وفقًا للوائح النقابة وضوابطها.

ولم يتخذ مصطفى كامل ومجلس النقابة حتى الآن قرارًا بشأن معاقبته أو تغريمه أو سحب ترخيصه خاصة أنه عضو غير عامل ويحيي حفلاته من خلال استخراج تصريح من قبل النقابة.

يذكر أن حفل كايروكي بالمنارة شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ونفاد تذاكر الحفل قبل موعده بعدة أيام ليرفع شعار كامل العدد.

وقدم كايروكي خلال الحفل مجموعة من أغانيه القديمة وألبومه الجديد "روما"، وأغاني مسلسل ريفو لأول مرة مع الجمهور، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أغانيه المحببة للجمهور، وشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات العامة والفنانين.

يذكر أن مطرب الراب مروان بابلو طرح أغنية جديدة بعنوان "ليلى يا"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

مطرب الراب مروان بابلو مروان بابلو نقابة المهمن الموسيقية مصطفى كامل بابلو حفل كايروكي بالمنارة

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