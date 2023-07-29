السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

علماء وزارة الأوقاف في معرض بورسعيد للكتاب: هجرة النبي علمتنا الأخذ بالأسباب

معرض بورسعيد للكتاب
معرض بورسعيد للكتاب

نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، والمنعقد حاليا في ساحة ديلسيبس أمام مديرية أمن محافظة بورسعيد، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ندوة بعنوان «مفهوم الهجرة في القرآن الكريم»، وذلك في إطار مشروع رؤية- الإصدار الثالث.
شارك في الندوة العلماء: خالد عبده سباع، وناجي عبد المنعم دهيم، وأدارها الشيخ جمال فتحي عواد.
وقال جمال فتحي عواد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أنه لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. مؤكدا أن هجرة النبي كانت لا خوف على النفس أو المال أو الولد، إنما لإيجاد تربة خصبة تتلقى هذا الدين وتؤمن به، وحينما نوى الهجرة أعد العدة، وخطط لها، وأخذ بالأسباب.
وأضاف أن الله تبارك وتعالى كان قادرا على أن يحمل الرسول إلى المدينة دون مشقة أو عناء، ولكن أراد رسول الله أن يعلمنا الأخذ بالأسباب، في كل أمور حياتنا.
ومن جانبه قال خالد سباع: عندما انتقل رسول الله من مكة إلى المدينة، كان لغرض تأسيس الدولة، فالهجرة تعني الانتقال من مكان إلى آخر، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لتأسيس دستور يستمر حتى يوم القيامة، ويبين رسول الله أن في الهجرة قد يكون الفتح المبين، وأسس النبي لأمر مهم، ألا وهو إذا أرد الإنسان إصلاح حال ولده لا بد ان ينظر إلى صحبته.
وأضاف: ترك رسول الله مكة وانتقل إلى المدينة من أجل إنشاء دولة، حيث إنه في مكة لم يتمكن من تأسيس ذلك، وحينما قابلوه في المدينة استقبلوه استقبال المتشوق لرؤية حبيبه، والاحتفاء به، وكان في ذلك ترحيب كبير، وأنشئ أول مسجد هناك، ثم الدستور. مؤكدًا: حينما يترك الإنسان المعاصي، وإيذاء الناس، ففي ذلك معنى الهجرة.

بينما تناول ناجي عبد المنعم دهيم بعض الدورس المستفادة من هجرة النبي قائلًا: علمتنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الأخذ بالأسباب، والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فرسول الله كان أولى الناس بنصرة الله له، لكن هنا أراد الله تعليمنا الأخذ بالأسباب.
وأضاف: اتخذ الرسول كافة التدابير للهجرة من مكة إلى المدينة، حتى لا يقع في قبضة المشركين، فلم يترك سببا إلى استعمله، وفي هذا رسالة لنا تبين أننا أمة عمل وعلم، وليس أمة دروشة، كما علمتنا الهجرة أن الصحبة الطيبة من أعظم النعم في هذه الحياة، وتجلى ذلك في صحبة أبي بكر لنبي الهدى خلال هجرتهما من مكة إلى المدينة، أما الصحبة السيئة فلا حول ولا قوة إلا بالله منها.
وتابع: علمتنا الهجرة أيضًا أن حب الأوطان من الدين، وهذا ما حدث مع رسول الله عندما خرج من مكة رغم أنها أحب بقاع الأرض إلى قلبه، كذلك علمتنا الاجتماع، وعدم التفرق، وعدم التحزب، فالله برأ نبيه من هذه العصابات، وجعل الله الفرقة صورة من صور العذاب، وجعلها منافية للرحمة.

وأنهى، أن هجرة النبي حدث عظيم، نقتبس منه الآيات والعبر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين معرض بورسعيد للكتاب مفهوم الهجرة في القرآن الكريم خالد عبده سباع

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

استعلم الآن.. نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة