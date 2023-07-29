منها المشاركة فى 41 جلسة عامة.. نشاط برلماني لنائب التنسيقية أحمد قناوي

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنفوجرافا، للنائب أحمد قناوي، عضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، وتضمن الأنشطة البرلمانية للنائب خلال دور الانعقاد الثالث بمجلس الشيوخ، وجاء على النحو التالي.

استخدم النائب أحمد قناوي 5 أدوات رقابية، منها اقتراح برغبة للإنشاء رصيف سياحي متطور خلف خزان أسوان لخدمة حركة المراكب بالمنطقة.

كما حضر النائب أحمد قناوي، 41 جلسة عامة، وألقي 14 كلمة داخل الجلسة، منها أثناء مناقشة دور الدولة تجاه المصريين بالخارج، مشاركا فى 34 زيارة، منها زيارة اتحاد الصناعات المصرية، وزيارة لمحاجر منطقة الأعقاب بمدينة أسوان.

وشارك فى 3 من التدريبات المختلفة، وشارك فى حضور 34 اجتماع باللجان النوعية، و51 ندوة منها سلسلة الندوات التى نظمها تحت عنوان "ماذا يريد الناس من الحوار الوطني بالمحلة وسمنود والإسكندرية وأسيوط"، ومبادرة تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد.