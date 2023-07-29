السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: فلسطين هى البوابة الشرقية للأمن القومى المصرى

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد، البحث في الشئون الدولية، إن دعم مصر للقضية الفلسطينية لم يبدأ اليوم ولكنه مستمر منذ عقود طويلة، مشيرًا إلى أن فلسطين هي البوابة الشرقية للأمن القومي المصري.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج الشرق الأوسط، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية، أن الدولة المصرية الحديثة أولى الحروب التي خاضتها في القرن الماضي كانت حرب 1948 من أجل الدفاع عن الأراضي الفلسطينية وحق الشعب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنه منذ هذه اللحظة وحتى قبل الحرب هناك تلاحم وتواصل إنساني أعمق من كل الروابط التي يمكن أن نتحدث عنها بين شعبين.

الانحياز المصري الوحيد لمصالح الشعب الفلسطيني

وتابع، أنه يوجد مصاهرات وعلاقات ممتدة على المستوى الإنساني والتجاري والثقافي، وترجمت هذه العلاقات من خلال مساعي مصرية لإعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه إذا تأملنا الدور المصري على مدى السنوات الماضية سنجد الانحياز المصري الوحيد لمصالح الشعب الفلسطيني دون نظرة لفصائل أوتيارات سياسية أوتباينات فكرية معتادة، ومصر دائمًا تقدر وتثمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

أسامة السعيد فلسطين البوابة الشرقية للأمن القومي المصري الانحياز المصري مصالح الشعب الفلسطيني الدولة المصرية الحديثة مواجهة الإحتلال الإسرائيلي

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