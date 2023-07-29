السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نشاط مكثف لنائب التنسيقية علاء مصطفى خلال دور الانعقاد الثالث بمجلس الشيوخ

النائب علاء مصطفي
النائب علاء مصطفي

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنفوجرافا، للنائب علاء مصطفى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، وتضمن الأنشطة البرلمانية للنائب خلال دور الانعقاد الثالث بمجلس الشيوخ، وجاء على النحو التالي.

استخدم النائب علاء مصطفي 4 أدوات رقابية، منها اقتراح برغبة بشأن إصدار وثيقة مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لتنظيم استخدام وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والعمل على الحد من المخاطر المترتبة على استخدامه.

كما ألقى النائب علاء مصطفي 8 كلمات داخل الجلسة، منها كلمته بشأن استيضاح سياسة وزارة الاتصالات عن سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر النائب علاء مصطفي، 34 جلسة عامة، و28 حضور باللجان النوعية، كما شارك فى 16 ندوة، منها جلسة نقاشية لاستعراض رؤية الهيئة بشأن تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لدعم الاقتصاد القومي في هيئة الرقابة المالية، ومشاركة بالمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات.

كما شارك تدريب كمدرب، وشارك فى 8 زيارات، ومنها زيارة لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقدم 19 طلب خدمى.

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نائب علاء مصطفي مجلس الشيوخ دور الانعقاد الثالث الذكاء الاصطناعي

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