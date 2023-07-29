محمد عبدالرحمن "توتا" يروج لفيمله الجديد "البطة الصفرا"

روج الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا" لفيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “البطة الصفرا” وتشاركه في بطولته النجمة غادة عادل.

ونشر محمد عبد الرحمن عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام" صورة البوستر الرسمي لفيلم “البطة الصفرا" والذي ضم 9 من أبطال العمل أبرزهم غادة عادل والفنان صلاح عبد الله والفنان محمد عبد الرحمن، وعلق على الصورة قائلا: “البوستر الرسمي لفيلم البطة الصفرا ٩ أغسطس بجميع السينمات”.

فيلم البطة الصفرا من بطولة محمد عبدالرحمن وغادة عادل، صلاح عبدالله، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس، أحمد طلعت، الفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، إنتاج رامي السكري.

ويعتبر فيلم البطة الصفرا البطولة المطلقة الثالثة بعد فيلم الدعوة العامة والخطة العايمة.

ويذكر أن محمد عبدالرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع النجم كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

كان النجم محمد عبدالرحمن شارك في سباق رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل كشف مستعجل والـذي حقق نجاحًا على منصة Watch it، كما قدم في موسم الرياض مسرحيتي سيدتي الجميلة وفرصة سعيدة، وحصد معهما ردود فعل إيجابية على المستوى النقدي والجماهيري، كما احتل فيلمه الخطة العايمة ترند مصر على منصة نتفليكس، كما احتل بأحدث أفلامه الدعوة عامة ترند منصة شاهد vip.