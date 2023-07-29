السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول": استيراد مازوت بنحو 300 مليون دولار لحل أزمة الكهرباء

الكهرباء
الكهرباء

كشفت مصادر مطلعة فى وزارة البترول والثروة المعدنية عن استيراد كميات إضافية من المازوت بنحو ٣٠٠ مليون دولار، لحل أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، مع دعم القطاع بمستلزمات التشغيل، منبهة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة يؤثر على عمليات تشغيل المحطات.

وبينت المصادر أن المازوت المستورد بغرض تشغيل المحطات له مواصفات تختلف عن المازوت العادى، مثل انخفاض مستوى الكبريت، لافتًا إلى أن تلك الأنواع من المازوت سعر استيرادها أعلى من المازوت العادى.

وأضاف أن معظم واردات مصر من المازوت تأتى من معامل تكرير «ينبع» فى السعودية، ومن كبرى الشركات العالمية فى أوروبا الشرقية والغربية، لافتًا إلى أن إجمالى الطاقة المغذية للمحطات يقدر بنحو ١٤٥ مليون متر مكعب غاز ومازوت، وهى الطاقة المخططة والمتفق عليها مع وزارة الكهرباء خلال شهر يوليو ٢٠٢٣.

وذكرت المصادر أن استهلاك الغاز الطبيعى والوقود اللازم لمحطات الكهرباء سجل معدلات كبيرة خلال الفترة الماضية؛ بسبب موجة ارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت أن وزارة البترول ملتزمة بتأمين احتياجات جميع القطاعات المستهلكة، كالقطاعات الصناعية والبتروكيماويات والمنازل وتموين السيارات بالغاز، إلى جانب الاستمرار فى تصدير تعاقدات شحنات الغاز.

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