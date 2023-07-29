5 فئات لأسعار التذاكر.. التفاصيل الكاملة لحفل عمر خيرت بالتجمع الخامس

يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت، للقاء جمهوره، من خلال أمسية موسيقية ضخمة يحييها رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

وقد طرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر الخاصة وانقسمت إلى خمس فئات وتتراوح أسعار التذاكر بين 2250، 1850، 1450، 1050، 650 جنيهًا، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة "كامل العدد" خاصة وإن نفدت معظم التذاكر فور طرحها بساعة واحدة فقط.

برنامج حفل عمر خيرت بالتجمع الخامس

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعزف خلاله "خيرت" باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق. وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهرًا فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما" وغيرها.

ووضعت الجهة المنظمة للحفل أربعة شروط لحضور الحفل وهي:

- نظام الملابس: رسمي (فورمال)

- تذكرة كاملة لمن هم فوق 6 سنوات، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات.

- ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات.

- ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.

عمر خيرت يحيي حفلا ضخما فى مهرجان العلمين

ومن جهة أخرى يشارك الموسيقار عمر خيرت، ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين"، الذي يعد الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، من خلال حفل موسيقي ضخم يحييه رفقة الأوركسترا الموسيقية يوم الخميس الموافق 10 أغسطس المقبل، على مسرح أرينا بمدينة العلمين الجديدة.