الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

كثر البحث عبر "جوجل" من قِبل الطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي لعام 2023"، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية، المتاحة عليه سواء لأولياء الأمور أو الطلاب من الخارج ومختلف الخدمات الأخرى، وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة كافة الأمور التي يحتاجونها في إطار حرص وزارة للتربية والتعليم على توفير الراحة للمواطنين.

 موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

ويمكن الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية، من خلال اللينك التالي:

 https://moe.gov.eg/

- ومن ثم اختيار أيقونة خدمات البوابة 

- وبعد الدخول عليها تظهر صفحة جديدة وبها الخيارات التالية

- يوجد ايقونة بها "يمكن التواصل مع وزارة التربية والتعليم"

الخدمات الإلكترونية وزارة التربية والتعليم

كما توفر بوابات الخدمات الإلكترونية لموقع وزارة التربية والتعليم خدمات أولياء الأمور

 توفر بوابة وزارة التربية والتعليم  مجموعة من الخدمات لأولياء الأمور منها:

بوابة أبناؤنا في الخارج ودفع المصروفات أونلاين شروط التقدم لامتحانات أبناؤنا فى الخارج 2023/2022 سداد المصروفات أونلاين للمدارس الحكومية  إنشاء مستخدم لولى الأمر على البوابة.

 كما يمكن للمستعلم تفعيل خدمة البريد الإلكتروني الموحد والإستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم. 

أو خدمة الاستعلام عن نتيجة الدور الأول لأبنائنا فى الخارج 

التسجيل الالكترونى لاستمارة الثانوية العامة لأي صف 

إتاحة كتاب الإحصاء السنوي للثانوية العامة من كل عام 

الوصول إلى منصة التدريب والتطوير المهني الالكتروني 

ملخص احصاء التعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022-2023 

إتاحة الدخول إلى مبادرة رد الجميل إلى المعلم المصري

إتاحة الدخول إلى مبادرة رد الجميل إلى المعلم المصري على الموقع واللينك

https moe gov eg استمارة الثانوية العامة التسجيل الإلكترونى البريد الالكتروني البحث جوجل

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