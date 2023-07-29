ضمن ستة رؤساء جامعات.. وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة سوهاج تقديرا لمجهوداته

كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج- ضمن ستة رؤساء جامعات، وذلك لانتهاء فترة رئاستهم لجامعاتهم نظرا لبلوغهم سن التفرغ، وتقديرا لجهودهم خلال تلك الفترة.

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية للمجلس الأعلى للجامعات المصرية والتي عقدت بمقر جامعة مطروح، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس ورؤساء الجامعات.

وقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، خالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى عبد الخالق على كل ما حققه من إنجازات ونجاحات متتالية في شتى القطاعات، وما شهدته جامعة سوهاج خلال فترة رئاسته من قفزات وتصنيفات دولية وعالمية، وضعت اسم الجامعة فى مصاف الجامعات الرائدة، وسلم وزير التعليم العالي درع التكريم للدكتور مصطفى عبد الخالق.

وقدم الدكتور مصطفى عبد الخالق خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور على هذا التكريم، مثمناً ما تشهده الوزارة من طفرة كبيرة على المستوى التعليمي والبحثي والخدمي، متمنياً له مزيداً من التوفيق لاستكمال مسيرة التنمية للجامعات المصرية.

كما ثمن أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية من خلال رؤساء الجامعات، التعاون البناء الذي قام به الدكتور مصطفى عبد الخالق طيلة فترة رئاسته لجامعة سوهاج من خلال التعاون المثمر والبناء بين الجامعة وجميع زملائه من رؤساء الجامعات المصرية الحكومية.