السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

نظر محاكمة محامى عبدالله رشدى فى سب جيهان العراقية..غدًا

عبدالله رشدى -جيهان
عبدالله رشدى -جيهان العراقية

تنظر محكمة جنح المعادي، غدًا الأحد، محاكمة المحامي أحمد مهران، محامي عبدالله رشدي، في الجنحة المباشرة المقامة ضده من سيدة تدعى جيهان العراقية - على خلاف مع عبدالله رشدي- تتهمه بالسب والقذف.

كان محامي جيهان العراقية، السيدة التي تتهم الداعية عبدالله رشدي بهتك العرض، أقام جنحة مباشرة ضد محاميه بسبب السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.


ووفقًا للجنحة فقد ارتكب المتهم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورًا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين ألف مشاهدة.

محكمة جنح المعادى جيهان العراقية - عبد الله رشدي- استعمال تقنية معلوماتية

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