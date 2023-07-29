"19 أداة رقابية و81 حضور لجان فرعية" منها.. النشاط البرلماني لـ"أكمل نجاتى" نائب التنسيقية

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنفوجرافا، للنائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، تضمن الأنشطة البرلمانية للنائب خلال دور الانعقاد الثالث بمجلس الشيوخ، وجاء على النحو التالي.

استخدم النائب أكمل نجاتي 19 أداة رقابية، ومنها دراسة برلمانية عن تفعيل دور التعاونيات، ودراسة قياس الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين.

كما ألقى النائب 29 كلمة داخل الجلسات، بشأن التعديل التشريعي الخاص بعدم جواز التصالح على مخالفات البناء الخاصة بالجراجات.

وحضر النائب 41 جلسة عامة، و81 حضور باللجان النوعية، كما شارك فى 47 ندوة، منها ندوة بجرية الوطن حول تأثير نواب التنسيقية فى البرلمان بغرفتيه، ومشاركة فى الحوار الوطني بجلسة إصلاح سياسات المالية العامة.

كما شارك 5 تدريبات عامة، كمدرب، وفى 13 زيارة، ومنها مؤتمر التمثيل التجاري وآفاق مستقبل التصدير لأفريقيا.