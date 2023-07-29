سوزان نجم الدين تحضر عرض "تشارلي شابلن".. وتستعد لـ"الحشاشين" في رمضان 2024

أعربت النجمة سوزان نجم الدين، عن سعادتها البالغة بنجاح مسرحية "تشارلي شابلن"، التى حضرتها خلال زيارتها إلى مصر، بدعوة من صناع المسرحية، حيث أعجبت بأداء كافة نجوم العمل وسعدت بتواجدها.

وحرصت سوزان، على التقاط الصور التذكارية مع نجوم المسرحية والكاتب والسيناريست الكبير مدحت العدل، والفنان حمزة العلي، وغيرهم.

وتحاكي مسرحية "تشارلي شابلن" جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة في شكل فني متميز من خلال الغناء والاستعراضات، وكذلك يتحدث العرض عن أبرز أفلام شابلن التي أسست لجماهيريته العريضة.

وتضم المسرحية مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم: محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، أما التلحين لـ إيهاب عبد الواحد والتوزيع لنادر حمدي والديكور لحازم شبل والملابس لريم العدل والاستعراضات لعمرو باتريك.

تستعد لتصوير دورها فى مسلسل الحشاشين

ومن جهة أخرى تواصل سوزان نجم الدين، التحضيرات النهائية، من أجل البدء فى تصوير المسلسل الجديد "الحشاشين"، والذي يٌعد الإنتاج الأضخم في رمضان المقبل.

وتدور قصة العمل حول شخصية مؤسس وزعيم طائفة الحشاشين، وتعني هذه في عدة لغات أوروبية «القتل على حين غرة» أو الغدر بالإنسان وطعنه من ظهره، ويجسد «كريم» خلال أحداث المسلسل دور "حسن ابن الصباح"، وهو قائد وزعيم الفرقة التي أرعبت العالم خاصة الأوروبيين خلال القرن الحادي عشر، واشتهرت بالاغتيالات، ويعد اسم حسن الصباح، والملقب بـ "شيخ الجبل" واحدا من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي، وينسب له تأسيس ما يعرف بـ الدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلة النزارية المشرقية أو الحشاشون حسب التسمية الأوروبية، وفي عام 471 هـ/1078م، ذهب إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وعاد بعد ذلك لينشر الدعوة في فارس، واحتل قلعة آلموت لتكون قلعته الحصينة ومقر حكمه.

صناع وأبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل "الحشاشين" نخبة كبيرة من النجوم مسلسسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.