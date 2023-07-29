محافظ الدقهلية يستقبل وزير الشباب والرياضة فى مستهل جولته بالمحافظة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منذ قليل بمقر الديوان العام بمحافظة الدقهلية، ولذلك لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية بنطاق محافظة الدقهلية وتقييم الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للشباب والرياضيين في المحافظة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الهدف من تلك الجولات التفقدية بالمحافظات هو تعزيز التواصل مع المجتمع الرياضي والشبابي في المحافظات، وتحديد الاحتياجات والمشاكل التي يواجهها الشباب والرياضيون في المحافظات كل على أرض الواقع، والعمل على تطوير الخدمات الرياضية والشبابية في المحافظات بما يتلاءم مع احتياجات وطموحات الشباب والرياضيين في كل محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور أيمن مختار، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم كل القطاعات الرياضية المختلفة للارتقاء بشباب وأبناء الدقهلية.

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