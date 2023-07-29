السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجامعة المصرية اليابانية تنظم "اليوم المفتوح" لطلاب الثانوية العامة (صور)

يوم مفتوح لطلاب الثانوية
يوم مفتوح لطلاب الثانوية العامة بالجامعة اليابانية

نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، يومًا مفتوحًا استضافت فيه 1000من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، وذلك فى إطار حرص الجامعة على تعريف طلاب الثانوية العامة، بالبرامج الأكاديمية التى تقدمها وبكليات الجامعة والمنح ومميزات النموذج اليابانى للتعليم وإتاحة الفرصة، لهم لزيارة معامل الجامعة ومبنى الأنشطة الطلابية، والمكتبة المركزية والمدن الجامعية والالتقاء مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستعرض الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، خلال كلمته نشأة الجامعة المصرية اليابانية بالشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية ومميزات النموذج اليابانى فى التعليم الذى تتبناه الجامعة فى تأهيل الخريجين للاستحواذ على فرص العمل محليًا ودوليًا، موضحًا أن الجامعة تضم نخبة من أفضل العلماء في مصر وأساتذة لديها خبرة كبيرة في الصناعة، مشيرا إلى أن الجامعة تحتوي على عدد كبير من مراكز التميز والمعامل المتطورة والتي يصعب وجودها تحت سقف واحد في أي جامعة في الشرق الأوسط.

و‏أشار إلى أن الجامعة تقدم نوعية مختلفة من التعليم حيث تقدم تعليمًا متطورًا بآليات تعليم من الخبرات اليابانية، موضحًا أن الدراسة لا ‏تقتصر على الناحية الأكاديمية والتعليمية فقط بل تهتم أيضا بالثقافة من خلال مركز الآداب الحرة والثقافة، كما يدرس الطالب ثلاث مقررات للغة اليابانية والتفكير المنطقي والفنون والآداب لبناء شخصية الطالب.


وأوضح أن مناهج الجامعة المصرية اليابانية تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء اليابانيين بهدف الاستحواذ على فرص العمل الدولية.

 

من جانبه أوضح الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، أن هذا العام سيتم قبول 1000 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة والشهادات المناظرة لها بالجامعة، موضحًا أن هذا الملتقى يستهدف زيادة أعداد المتقدمين ليتم اختيار المتميزين علميًا من بينهم للقبول بالجامعة  واستعرض البرامج التى تقدمها كليات الجامعة والتى تواكب المتغيرات فى سوق العمل.

 

فى ختام اليوم المفتوح قام الطلاب بجولة داخل الجامعة زاروا خلالها المدن الجامعية، ومكتبة  الوزيرة السفيرة فايزة أبو النجا ومبنى الأنشطة الطلابية، والذى يضم حمام سباحة مغطى، صالة بلياردو، صالة إسكواش، ملاعب كرة قدم، ملاعب تنس وملاعب لكرة اليد.

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الجامعة المصرية اليابانية يوم ا مفتوح ا 1000من طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الأنشطة الطلابية

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