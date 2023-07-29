إقبال المواطنين على المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" بشواطئ الإسماعيلية

أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن إقبال المواطنين على المشاركة بمبادرة "١٠٠ يوم صحة" بالعيادات المتنقلة والفرق الثابتة وجهود الفرق الطبية من بداية الحملة، وحتى الآن وارتفاع مؤشر الأداء للفرق بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم السبت لأعمال المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة"، وذلك بنادي وشاطئ الفيروز، حيث قامت الفرق الطبية بالكشف الطبي على عدد 100 حالة حتى الآن.

كما قامت الفرق الطبية بوحدة طوسون بالإسماعيلية بتقديم الخدمة الطبية لعدد ٤١ سيدة بمبادرة صحة المرأة، وفي وحدة الضبعية، تم الكشف على عدد ١٤١ سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة وعدد ٢١٠ حالات ضمن مبادرتي الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.