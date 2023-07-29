وزير الشباب والرياضة ومحافظ الغربية يفتتحان حمامات سباحة بنادى سمنود

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حمام سباحة بنادي سمنود، بنظام الطرح الاستثماري، ضمن برنامج زيارته لمحافظة الغربية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، التي بدأها بلقاء شباب المحافظة خلال لقاء حواري مفتوح، وتفقد نادي بلدية المحلة بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

وفي مركز شباب سمنود، افتتح الدكتور أشرف صبحي والدكتور طارق رحمي مجمع حمامات السباحة (نصف أوليمبي وأطفال)، ومنطقة خدمات، بالإضافة إلى افتتاح صالة ألعاب متعددة بنظام الطرح الاستثماري، وذلك بحضور النائب محمد زايد عضو مجلس النواب، والأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والعمل على رصد كافة متطلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضي قدماً في تنفيذها وفق جدول زمني محدد لخدمة الشباب والنشء في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح "صبحي" أن وزارة الرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضة، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثماري في مراكز الشباب، وتطبيق خطة استثمارية شاملة أصبح لها عظيم الأثر في إنشاء سلسلة من الأندية الرياضية الاجتماعية.

وشدد على ضرورة تكثيف البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والدينية، داخل مراكز الشباب، تأكيداً على رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية تخدم كافة أفراد الأسرة المصرية، تماشياً مع استراتيجية القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري، في شتي المجالات.

من جانبه أوضح محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى جاهدة بالتنسيق مع الوزارة في التوسع لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية، وذلك ضمن خطة المحافظة والدولة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة المنشآت والخدمات والأنشطة التي تساعد في تنمية وثقل مهارات النشء والشباب.