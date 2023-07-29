السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": بريطانيا تبدأ القطع المبرمج للكهرباء لمواجهة نقص الغاز

جريدة الدستور

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن السلطات البريطانية بدأت في تطبيق القطع المبرمج للتيار الكهربائي؛ لمواجهة نقص إمدادات الطاقة.

وأشار تقرير إعلامي بريطاني إلى أن ملايين الأسر البريطانية ستواجه سياسة تقنين في الكهرباء لعدة ساعات يوميًا؛ بسبب تراجع الإمدادات في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ورجح خبراء إعلان بريطانيا حالة الطوارئ في إمدادات الغاز والتي بموجبها يمكن أن تنقطع الإمدادات عن بعض محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز ما يجعلها غير قادرة على توليد الكهرباء.

كما أشارت صحف بريطانية إلى أن من المرجح أن يزيد هذا التصريح من الخوف من انقطاع التيار الكهربائي المخطط له، لأن المملكة المتحدة تعتمد على محطات الطاقة الكهربائية بشكل واسع.

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