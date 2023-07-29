مراسل "القاهرة الإخبارية": فرنسا تدعم رئيس النيجر

قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إن فرنسا تؤكد دعمها لرئيس النيجر محمد بازوم، واعتبرت الأحداث الأخيرة غير مقبولة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن فرنسا تطالب المجتمع الدولي بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري والسلطة المنتخبة في النيجر.

كما أشار إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا كتبت تغريدة لنظيرها الأمريكي تؤكد خلالها أن ما حدث في النيجر هو انقلاب عسكري غير مقبول.

وتابع: "أيضًا كانت هناك تصريحات لجوزيف بوريل، المفوض الأوروبي، وأخرى للرئيس الفرنسي ماكرون الذي أكد أن ما حدث في النيجر هو انقلاب غير شرعي بتاتًا وخطير للغاية على شعب النيجر والمنطقة بأسرها".

واستكمل: "فرنسا لا تعتبر أن ما حدث في النيجر نهائيًا"، مشيرًا إلى أن قائد الحرس الرئاسي أكد أهمية عدم التدخلات الخارجية فيما يحدث في النيجر.