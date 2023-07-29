الإثنين.. "الإفريقي للتنمية" يطلق تقرير التوقعات الاقتصادية لبلدان وسط إفريقيا

يطلق المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية لوسط إفريقيا، يوم الإثنين المقبل الموافق 31 يوليو 2023، تقرير التوقعات الاقتصادية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لوسط إفريقيا لعام 2023، ومن المقرر أن يعرض تقرير التوقعات الاقتصادية الوضع الحالي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في وسط إفريقيا ويوضح آفاق التحليل المقارن بمرور الوقت وبين البلدان.

كما يدرس التقرير القضية المركزية لمشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ في المنطقة ورأس المال الطبيعي الذي تزخر به المنطقة، كخيار إضافي لسد فجوة تمويل المناخ والانتقال إلى النمو الأخضر.

وسيسجل إطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية لوسط إفريقيا، من بين أمور أخرى، مشاركة محافظي البنك الإفريقي للتنمية لبلدان المنطقة (الكاميرون والكونغو والغابون وغينيا الاستوائية وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد)، والسلطات الإقليمية (مناطق الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا)، ونائب رئيس البنك وكبير الاقتصاديين، كيفن سي أوراما، والمدير العام لوسط إفريقيا، سيرج نغيسان، ومسؤولين قطريين من المنطقة وجهات فاعلة غير حكومية من دول وسط إفريقيا.

جدير بالذكر أن المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للبنك الإفريقي للتنمية، أصدر التقرير السنوي لعام 2023 للتوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال إفريقيا لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، يوم الخميس الماضي الموافق 27 يوليو 2023، في مقر البنك الإفريقي للتنمية في تونس.

وقدم تقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال إفريقيا، الذي يعد أحد التقارير الرئيسية لمجموعة البنك، لمحة عامة عن اقتصادات شمال إفريقيا، بناءً على نهج إقليمي للتنمية، وفي كل عام، يبحث هذا المنشور اقتصادات بلدان شمال إفريقيا الستة الأعضاء في مجموعة البنك (الجزائر، ومصر، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، وتونس) ويفصل توقعاتها.

وحمل الموضوع العام للتقرير لعام 2023 عنوان “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا”، وقدم التقرير أودري فيردير شوشان، الخبيرة الاقتصادية الإقليمية لشمال إفريقيا.