سقوط أجزاء من عقار فى سيدى بشر.. ووضع حواجز خشبية لحماية المارة

شهدت منطقة سيدي بشر بحري، بنطاق حي المنتزه أول بالإسكندرية، سقوط أجزاء خرسانية من عقار بشارع جابر النقاش من شارع جمال عبدالناصر، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغًا فور رصد مدير إدارة الأزمات والكوارث تساقط أجزاء من بلكونات بالعقار الكائن بشارع جابر النقاش من شارع جمال عبدالناصر، بجوار بنزينة سيدي بشر بحري.

ووفقًا لتعليمات اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حى المنتزه أول، تم التحرك الفوري واتخاذ اللازم لحماية أرواح المارة نتيجة تساقط أجزاء خرسانية من شرفات بالعقار.

وتوجهت وحدة الإزالة الفورية والمهندس النوباتجى لعنوان البلاغ، وبالمعاينة على الطبيعة تبين سقوط أجزاء من بلكونة الدور الثاني، وبلكونة الدور الثالث، وتم عمل حواجز خشبية لحماية المارة بمعرفة وحدة الإزالة لحين إزالتها.

كان قد شهد حي الجمرك بالإسكندرية سقوط أجزاء من عقار قديم، حيث تلقت غرفة عمليات الحي بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 31 حارة جميعي.

وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، ووفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، توجهت على الفور إدارة المشروعات إلى المكان المذكور، وتبين بالمعاينة أن العقار عبارة عن دور أرضي وأول علوي، وبالرجوع لقسم المنشآت تبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم 5 لسنة 2008، كما تبين أيضًا أن العقار المجاور، 29 حارة جميعي، صادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2015، والعقار رقم 25 حارة جميعي صادر له قرار ترميم رقم 84 لسنة 2021، وتم عرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار للوضع الحالي للعقارات، وقد تم مخاطبة القسم من قبل لعمل إخلاء فوري لخطورة العقارات حفاظا على سلامة المواطنين.