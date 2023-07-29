انتشال جثمان طالب بكلية التربية النوعية من مياه البحر فى الإسكندرية

شهد شاطئ شهر زاد بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، مصرع شاب من محافظة الغربية غرقًا أثناء الاستحمام في مياه البحر، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

تلقى اللواء خالد البري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب بشاطئ شهر زاد بمنطقة الحديد والصلب بدائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإنقاذ النهري والإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه، وبالمعاينة والفحص تبين من الفحص غرق المدعو "محمود محمد عبد الغفر" 20 سنة، طالب بكلية التربية النوعية.

وتوصلت التحريات إلى أن الشاب مقيم بمدينة طنطا محافظة الغربية، حضر رفقة أصدقائه إلى الإسكندرية في رحلة "اليوم الواحد" للاستمتاع بنزول البحر إلا أن لقي مصرعه غرقًا بسبب ارتفاع الأمواج.

تم استخراج الجثمان بواسطة رواد الشاطئ قبل وصول الإنقاذ النهري، ونقل الجثة بالإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقا بشاطئ نادي الشرطة بالهانوفيل، عقب نزوله لمياه الشاطئ بالمخالفة لقرار غلق الشواطئ، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.