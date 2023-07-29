غدًا.. المصرية للتنشيط السياحى تنظم ندوة بعنوان "الإسكندرية بين الماضى والحاضر"

تنظم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، التابعة لوزارة السياحة والآثار، ندوة بعنوان "الإسكندرية.. بين الماضي والحاضر"، غدًا الأحد، وذلك بمناسبة احتفالات العيد القومي الـ71 لمحافظة الإسكندرية.

وقالت الدكتورة أمل العرجاوي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، إن العيد القومي من أهم وأعظم الإحتفالات السكندرية، والتي لابد من إحيائها بمذاق خاص بالتشارك مع أهالي المدينة الساحلية.

وأضافت أن احتفالية التنشيط السياحي هذا العام ستكون من خلال ندوة الإسكندرية بين الماضي والحاضر، يحاضر فيها محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، والدكتورة إيمان شهاوي مدير بحوث ودراسات الموزاييك بمتاحف الإسكندرية، وضيف شرف الندوة الشاعر أحمد فضل شبلول.

وتابعت "العرجاوي" أن الإسكندرية مهما طرأ عليها من تغييرات ستظل في نفوس أهلها والوافدين إليها عروس البحر المتوسط، ولهذا حرصنا في الفعالية أن نجمع بين الماضي والحاضر، ونتناول عراقة وتاريخ الإسكندرية قديما بمختلف الحقبات الزمنية، وكيف احتضنت تلك المدينة الكزموبوليتانية مختلف الجاليات الأجنبية حتى اليوم، وكيف غيرت الحداثة الإسكندرية بمختلف وجهات النظر.

ولفتت إلى أن جانبًا مهمًا من الفعالية هو معرض المهن التراثية والتي تصارع الزمن من أجل البقاء بسبب الحداثة، إلا أنها مازالت تحتفظ بعراقة قيمتها، ومازال هناك شيوخ لتلك المهن يحافظون على بقائها، لذلك رغبنا في إحيائها من جديد وتعريف الأجيال الجديدة بتلك المهن القديمة.

وأشارت إلى إشراك أيادي الأطفال الصغيرة معنا في تلك الاحتفالية لنشعرهم بروح الانتماء لمدينتهم، وذلك من خلال ورش عمل للتدوير على سبيل المثال بقايا قطع الموزاييك أو بقايا قطع بحرية من الأخشاب والقواقع، وكيف يتم بإبداعهم تحويلها لقطع فنية غاية الجمال بأيديهم الصغيرة المبدعة.