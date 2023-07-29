السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مشروعات الطرق والمرافق فى العلمين.. بنية تحتية ذكية وتخطيط متطور

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

عرض خلال حلقة، اليوم السبت، من برنامج "صباح الخير يا مصر"، تقريرًا من مدينة العلمين الجديدة، حول مشروعات الطرق والمرافق، وغيرها من مشاريع البنية التحتية.

وأشار التقرير المُذاع على القناة الأولى المصرية، إلى أن مدينة العلمين الجديدة شهدت العديد من المشروعات الخاصة بالمحاور والطرق التي ستكون سببًا في تنشيط حركة السياحة بالمدينة باعتبار تلك المشروعات واجهة جذب تضاهي المحاور والطرق العالمية.

فعلى سبيل المثال يوجد الطريق الساحلي الجديد بطول 48 كيلومترًا وشمل أعمال الإنارة والمباني ويجري فيه تنفيذ 195 كيلومتر شبكات طرق بالمدينة، أيضا تم الانتهاء من 12 كوبري بإجمالي أطوال 6 كيلومترات، وجارٍ العمل على 3 كباري أخرى.

ولفت إلى أن هذه المحاور والطرق تسهم في تسهيل حركة المواطنين والسائحين وتنقلهم داخل المدينة واختصار الطرق من طريق إلى آخر، وشهدت المدينة تنفيذ كباري المشاة أعلى بواغيث 3 و4 ضمن أعمال الممشى السياحي في العلمين الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ الحديقة العامة بمساحة 50 فدانًا ومواقف الانتظار وتجهيز الطبقات الأرضية لاستيعاب حركات السيارات.

ويتم تركيب أيضًا أول جزء من الهيكل الخشبي المميز لمطعم التبة، والانتهاء من أعمال خرسانات منطقة الخدمات، كما توجد أيضًا شبكات المرافق مثل الشرب والصرف الصحي ومياه صرف الأمطار.

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