جمال رائف: الحضور المصرى فى القمة الروسية الإفريقية مؤثر وقوى وبارز

قال المحلل السياسي، جمال رائف، إن الحضور المصري في القمة الروسية- الإفريقية الثانية مؤثر وقوي وبارز، ويعد امتدادًا للدور المصري الفاعل في دعم التنمية والتعاون الاقتصادي بين القارة الإفريقية والشركاء الدوليين كافة.

وأضاف "رائف"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت: إنه بعد عام 2014 وجدنا القيادة السياسية لديها حرص كبير جدًا على حضور التجمعات الاقتصادية التي تجمع القارة الإفريقية مع الشركاء الأجانب كافة.

وأشار إلى أن الأنظار تتجه إلى الشراكات الدولية مع القارة الإفريقية بشكل مختلف تمامًا، وهو ما يمنح خصوصية للقمة الروسية الإفريقية، مضيفًا أن الرئيس السيسي أشار إلى الظرف الراهن والمتغيرات الدولية الراهنة وطبيعة الاحتياجات الإفريقية في هذا التوقيت.

وتابع: "الحديث عن الاستفادة المصرية أو الإفريقية أصبح بشكل مغاير، لأن هناك احتياجات جديدة للقارة السمراء والدول النامية بشكل عام في ظل المتغيرات الدولية، مثل دعم التنمية المستدامة والأمن الغذائي وأمن الطاقة وتخفيف ويلات الظروف الاقتصادية العالمية على شعوب الدول الإفريقية، ودعم الشراكات بما يحقق المكاسب المشتركة، وكلها أهداف ومبادئ تسعى الدول الإفريقية الآن إلى تحقيقها".