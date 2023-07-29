في العدد الجديد من "الثقافة الجديدة": عوالم نجيب محفوظ القصصية

ومحمود قرني الذي قتله وضوحه..

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، العدد الجديد أغسطس 2023 من مجلة "الثقافة الجديدة"، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طارق الطاهر، الذي يكتب افتتاحية العدد بعنوان "تحية واجبة لأخبار الأدب"، بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على بدء صدورها.

نقرأ في هذا العدد بورتريهًا بعنوان: "أحمد عبدالجبار يبتسم للشعر كأنه سحابة"، كتبه عبدالرحيم يوسف، ويحاور عمرو الرديني الكاتب عمرو البيومي الذي يقول: "صخب القاهرة لا يلائمني"، ويستكمل الكاتب محمد جبريل بابه بمقال عنوانه: "السرد العربي والهوية الجديدة". ويكتب محمد خلف وجهة نظر بعنوان: "برنامج الموت".

وقد أعدت المجلة ملفًا عن الشاعر الراحل محمود قرني بعنوان: "محمود قرني الذي قتله وضوحه"، كتب فيه كل من: صابر رشدي مقالًا بعنوان: "المحارب"، وعبدالرحمن مقلد "محمود قرني يطبق بيده على فم هانز برجر"، سعد القرش "الشاعر العارف"، نجاة علي "عن الشاعر وحلم تغيير العالم".

أما ملف العدد الرئيس فقد جاء بعنوان: "رحلة في عوالم نجيب محفوظ القصصية"، أعده: مصطفى بيومي، رسوم: سمير عبدالغني.

وفي الإبداع نقرأ نصوصًا لباقة من الكتاب، هم: أحمد النوبي، نيللي عبدالعزيز، علي حامد، طارق عبدالفتاح، محمود حسانين، خليل الجيزاوي، سمير فوزي، محمد فيض خالد، كرم الصباغ، عباس ثائر، البهاء حسين، إيمان أحمد يوسف، خلود المعصراوي، رشا زقيزق، حسام العقدة، محمد محمدين، شادي عبدالعزيز، أحمد عبدالتواب علي.

وفي الكتب نقرأ مجموعة من المقالات المختارة حول الإصدارات الجديدة، فكتب رامي هلال "تداخل العوالم بين الحقيقة والخيال في سبع عربات مسافرة"، أحمد الصغير "التدوين الشعري للحروب في قصائد فرت من الحرب"، بهاء حسب الله "جدلية المفارقة وصناعة الشخصية في سنوات الحرب والحظ"، سعيد أحمد أبوضيف "المترجمة عاشقة نجيب محفوظ"، مصطفى جوهر "جدلية الزمان والمكان في سيرة شاعر الربابة"، وفوزي خضر "الموسيقى في منسأة رشا زقيزق". وكتب أحمد حمدينو محمد دراسة بعنوان "القصة الشاعرة بين فنيات البناء وعوامل التجديد".

في الترجمة نقرأ: "ميلا كونديرا الذي أخرج صرخة المنسيين إلى العلن" لنصر عبدالرحمن، "كونديرا.. خفة الروائي التي لا تحتمل" لمجدي عبدالمجيد خاطر، "جان كلو فان ريجكيغم: التاريخ أعظم معلم للبشرية"، حوار: دانييل بالانتاين – ترجمة: أحمد إسماعيل عبدالكريم، "مو يان: الكاتب ليس أفضل من عامة الشعب" ترجمة: ميرا أحمد، "كيف أصبح للشعر الأمريكي شأن جديد" ترجمة وإعداد: محمد زين العابدين، استعادة "المازني.. مترجم بلغة وروح شاعر" لجمال المراغي.

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم نقرأ: "قبل الخروج.. جماليات التشوه وتدمير الحقائق" لمحمد علام، "محمد أبوالعلا السلاموني.. حارس الهوية المصرية" لعبدالكريم الحجراوي، "اقتباس غادة الكاميليا في الكوميديا" لوليد الخشاب، "قراءة سيسو ثقافية في أغاني المهرجانات" لمحمود عبدالباري تهامي، "الطاقة الروحية في أعمال الفنان فرغلي عبدالحفيظ" لسعد العبد.

بالإضافة إلى المقالات الثابتة التي يكتبها مجموعة من كبار المفكرين المصريين والعرب، هم: د. فاطمة قنديل، د. محمد مشبال، د. محمد عبدالباسط عيد، د. هشام زغلول، سمير الفيل، علاء خالد، عبيد عباس، ناهد صلاح.

يذكر أن مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائبا رئيس التحرير الصحفيتان إسراء النمر وعائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.