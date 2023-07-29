نيفين الكيلانى: مهرجان العلمين فرصة ثمينة لاستعراض ريادة مصر الفنية والثقافية

وسط تفاعل جماهيري كبير، انطلقت، أمس، الفعاليات الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة بمهرجان العلمين الجديدة، في دورته الأولى المقام تحت شعار "العالم علمين".

واستهلت الفعاليات بكرنفال فني بمشاركة فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، التي قدمت عددًا من الاستعراضات المعبرة عن التراث المصري في مختلف المحافظات، حيث قدمت فرقة الحرية "الإسكندرية" للفنون الشعبية فقراتها "بنات بحري، السيالة"، وغيرها من التابلوهات المعبرة عن الفلكلور السكندري، وقدمت فرقة العريش للفنون الشعبية مجموعة من الاستعراضات منها "الدبكة السيناوي وقيمو الأفراح"، بينما قدمت فرقة التنورة التراثية مجموعة من الاستعراضات الفنية بالتنورة، واختتم الكرنفال بعروض السيرك القومي.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "حرصنا كوزارة ثقافة على أن يضم المهرجان العديد من الفعاليات والعروض التي تعكس تنوع الثقافات وتعزز التواصل والتفاهم المشترك، ونحن نسعى جاهدين لتقديم محتوى ذي جودة عالية".

ولفتت وزيرة الثقافة، إلى أن المهرجان يمثل فرصة ثمينة لاستعراض ريادة مصر الفنية والثقافية، حيث يمثل الحدث الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط على مدار الموسم الصيفي، على أرض المدينة الساحرة التي ولدت عملاقة في قلب منطقة لها تاريخ طويل وممتد.

وفي ذات السياق، قال الفنان هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمشرف على برنامج المشاركة في المهرجان، إن وزارة الثقافة بقطاعاتها المتعددة أعدت برنامجًا حافلًا للمشاركة بمهرجان العلمين الجديدة، يستمر حتى نهاية المهرجان في السادس والعشرين من أغسطس القادم.

ونوه بأن الهيئة العامة لقصور الثقافة، تشارك بتقديم عروضها الفنية لزوار المدينة والمهرجان على طول الممشى السياحي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية المهرجان، بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية منها "العريش، أسوان، الشرقية، الأنفوشي، سوهاج، الحرية، بورسعيد، المنيا، مطروح، الأقصر، كفر الشيخ" للفنون الشعبية، والنيل للآلات الشعبية، وفرقة التنورة التراثية.

وأضاف أن دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، تشارك بعدد من الحفلات على مسارح المدينة لنجوم الأوبرا، وكورال مدرسة المواهب وباليه الأطفال. كما يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بعدد من فقرات السيرك القومي المميزة.

ويعد المهرجان أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، وانطلق في 13 يوليو الحالي وتستمر فعالياته حتى 26 من شهر أغسطس المقبل، تحت شعار العالم علمين.