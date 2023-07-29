سانت ماكسيمين يودع جماهير نيوكاسل قبل الانتقال لصفوف أهلي جدة

ودع المهاجم الفرنسي سانت ماكسيمين، مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، جماهير فريقه قبل الانتقال رسميًا إلى أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سانت ماكسيمين، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: "قبل 4 سنوات ، ارتديت قميص نيوكاسل لأول مرة. في تلك اللحظة، لم أكن أدرك أنني لم أكن على وشك أن أصبح لاعبًا في نيوكاسل فحسب، بل كنت أيضًا على وشك أن أصبح جورديًا (جوردي هو اسم سكان منطقة تايسند في شمال شرق إنجلترا والتي تنتمي إليها نيوكاسل).

وأضاف:"قد تفكر في رسالة وداعية لطيفة، لكن المشاعر أعمق من أي كلمات أستطيع أن أقولها، منذ الأشهر الأولى التي قابلت فيها سكان هذه المدينة، فهمتهم حقًا واحتضنت شغفهم الذي لا يتزعزع، ولهذا السبب كان الأمر كذلك من المهم بالنسبة لي أن أبذل قصارى جهدي، وإذا كان هذا يعني أن ألعب مصابًا أو حتى عدم إجراء إحصائيات، فلن أعطي شيئًا، طالما أن ذلك سيساعد فريقي".

وتابع اللاعب الفرنسي:"صدقني، لقد وقعت في حب نيوكاسل، لقد أتيحت لي فرص رائعة للمغادرة خلال الأيام الحالكة، لكن بعد فوات الأوان. اضطررت للبقاء لمساعدة فريقي في إنقاذ النادي من الدوري الإنجليزي الممتاز الهبوط لأنه كان يعني العالم بالنسبة لي".

واستطرد:"وبالطبع خلال تلك الأيام المظلمة ربما كانت لدى البعض شكوكهم ، لكنني كنت أؤمن دائمًا بهذا النادي وأنظر إلى ما نحن عليه اليوم ، إنه جميل جدًا. سأغادر نيوكاسل كما كان ينبغي أن يكون دائمًا وهذا أكبر لقب لي لأنني كنت جزءًا منه".

واختتم سانت ماكسيمين:"شكراً جزيلاً لكم جميعاً، زملائي في فريقي، المشجعين المخلصين، الموظفين، النادي ، إلخ.. لقد رأيت كل رسائلكم، شكراً لكم وعلى الرغم من أن هذا الفصل قد انتهى، فإن القصة لا تتوقف أبداً. نيوكاسل هو بيتي الآن، سأستمر في أن أكون أكبر مشجع لك، وسأشاهد كل مباراة وطالما استمر النادي في الفوز سأكون أسعد رجل في العالم.. وبالتأكيد ستراني مرة أخرى".

وبات أهلي جدة على أعتاب حسم صفقة انتقال الفرنسي الآن سانت ماكسيمين، مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن أجرى اللاعب مؤخرًا الفحص الطبي تمهيدًا للانضمام إلى ممثل الكرة السعودية.

وسيكون آلان سانت ماكسيمين، رابع صفقات الأهلي السعودي، على صعيد اللاعبين الأجانب، خلال «الميركاتو» الصيفي، بعد ضم كل من الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم ليفربول الإنجليزي.