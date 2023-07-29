نصائح لوضع أحمر شفاة بشكل جريء وعصري مثل المحترفين

أحمر الشفاة الجريء أو اللامع يكون صديق للفتاة منذ الصغر، مجرد تمريره من اللون النابض بالحياة تشعر المرأة أنها على على استعداد لمواجهة العالم.

ومع وجود العديد من الظلال والتصاميم للاختيار من بين أكثر من أحمر شفاة، هناك أحمر شفاة يناسب كل المناسبات، ومع ذلك، هناك دائمًا ظلال وألوان معينة تغزو عالم الجمال.

تغيرت اتجاهات أحمر الشفاة بوتيرة سريعة، حيث يختار الناس الآن المزيد من ظلال الباستيل وغير اللامعة، ولكن إذا كانت المرأة من محبي الشفاة اللامعة، فلا داعي للقلق فلا يزال بإمكانها تغيير اتجاهات الجمال باتباع بعض النصائح والحيل.



وفي تصريحات لسوانا ماريسو خبيرة التجميل حسب موقع Hindustan times فقد أعطت بعض النصائح للحصول على مظهر أحمر الشفاة العصري مثل المحترفين نستعرضها معكم.

1. شفاة جريئة:

تعد درجات اللون الأحمر والتوت أمرًا رائعًا لإضفاء مظهر جذاب ومتطور وتعتبر ألوان الشفاة التقليدية باللون الأحمر الفاتح وصبغات التوت الغنية مثالية إذا كانت المرأة تريد مكياجًا جريئًا ومثيرًا.



الشفاة الحمراء، سواء كانت قرمزية تقليدية أو قرمزية زاهية، أصبحت تمثل الجاذبية والسحر سواء كانت المرأة ترتدي فستانًا أسود صغيرًا أو بدلة قوية، فإن وضع أحمر الشفاة يعزز مظهرها على الفور.

2. الشفاة الناعمة:

استخدام أحمر الشفاة الناعم لإضفاء مظهر طبيعي على غرار التسعينيات أصبح موضة، إذا كانت المرأة تقدر الرقة فستمنحها هذه الألوان مظهرًا جميلًا وتعتبر من الألوان المحايدة وهي البيج الكريمي، والبنفسجي الناعم، وهى تتناسب مع كل لون بشرة وتكون مناسبة لأي مناسبة أو ملابس.

3. شفاة لامعة:

تعد الشفاة اللامعة من مظاهر الأناقة وهي مثالية للحفاظ على المظهر وتجعل المرأة تبدو شابة طوال اليوم.

4. الاتجاه الكوري:

إذا كانت المرأة تحب الألوان الخافتة وتبتعد عن الألوان القوية أو الاستفزازية، فإن درجات اللون المرجاني مثالية جدا لها وتضيف هذه الألوان الجميلة مزيجًا مثاليًا بين الجريء والمظهر العادي ويمكن دمج لون لامع في الجزء الداخلي من الشفاة.



مهما كانت ميول المرأة ستشعر بالتأكيد بالثقة والاستعداد للتمييز في أي تجمع بعد تجربة تركيبات الشفاة الجذابة هذه ولكن عند تجربة الموضات المختلفة، قد تواجه أحيانًا شفاة جافة أو مشاكل في تكسر أحمر الشفاة أو تلطيخ أسنانها.



5. إبراز الشفاة باستخدام الحواف:

تعتبر الحواف الحادة ضرورية لتطبيق أحمر الشفاة السلس الذي يبرز الشفاة يمكن أن تستخدمي القليل من خافي العيوب لترتيب الحواف بعد وضع أحمر الشفاه و لضبط الحواف الخارجية، استخدمي قلم كونسيلر وفرشاة بزاوية.. ستبدو شفتيك دقيقة ومحددة.

6. لا تدعي أحمر الشفاة على الأسنان يفسد مظهرك:

بقع أحمر الشفاة على الأسنان هي الأسوأ في إفساد الابتسامة الجميلة لذلك ضعي إصبعك السبابة في فمك واصنعي شكل حرف "O" بشفتيك، ولفي إصبعك بلطف ثم اخرجيه برفق، سيتم التخلص من أي أحمر شفاة متبقي ربما يكون قد وصل إلى داخل الفم.

7. كيفية الحصول على الشفاة المثالية التي تبدو أكثر امتلاءً:

للبدء جهزي الشفاة للحصول على أساس ناعم عن طريق تقشيرها بلطف ووضع مرطب شفاة ولإطالة ثبات أحمر الشفاة ولونه، ضعي على الشفاة خافي عيوب أو كريم أساس يتناسب مع لون بشرتك وضعي طبقة صغيرة من محدد الشفاة مثل قوس كيوبيد ووسط الشفة السفلية لإضفاء مظهر رقيق للشفاة الكبيرة ولجعل الشفاة تبدو أكبر، اختاري درجات أفتح مثل درجات اللون الوردي الفاتح بدلا من الألوان الداكنة، مما قد يجعل الشفاة تبدو أصغر.