السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات: لا شبهة جنائية فى حريق شقة بمدينة نصر

حريق شقة
حريق شقة

قام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بمعاينة شقة سكنية اندلع بها حريق في مدينة نصر، ما أسفر عن إصابة شخصين، لتحديد سبب اشتعال النيران، وحصر الخسائر والتلفيات التى لحقت بمحتوياتها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق.

كشفت تحريات رجال المباحث الأولية عن عدم وجود شبهة جنائية فى اشتعال الحريق، الذى أدى لإصابة شخصين، وتحرر المحضر اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث شقة سكنية مدينة نصر المعمل الجنائي شبهة جنائية غرفة عمليات شرطة النجدة

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