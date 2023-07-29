السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل لسرقته سائق توك توك بالإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت الدائرة السادسة عشرة، بمحكمة جنايات الإسكندرية، عاطلا، بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، في اتهامه بالسرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض في القضية المقيدة، برقم 17141 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل ثان.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بإخطار من المجني عليه بقيام المتهم وآخر مجهول بسرقته تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه حال سير المجني عليه سائق توك توك، ليلا استوقفه عاطل، وآخر مجهول، لتوصيلهم لوجهة طريقهم، وحال سيره فوجئ بالمتهم الأول مشهرا سلاحا أبيض "كاتر" وتعدي عليه محدثا إصابته بالكتف فتوقف لمقاومته، وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي التوك توك خاصته والفرار به من مسرح الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض علي المتهم والإرشاد علي مكان التوك توك محل الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

الدائرة السادسة عشرة عاطل الأجهزة الأمنية ضباط قسم شرطة الرمل ثان تهديد السلاح

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

موعد تسليم الكنترولات نتيجة الثانوية العامة 2023 لوزير التعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

فعال.. موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي| نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

باستخدام رقم الجلوس فقط .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟