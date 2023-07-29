المشدد 3 سنوات لعاطل لسرقته سائق توك توك بالإسكندرية

عاقبت الدائرة السادسة عشرة، بمحكمة جنايات الإسكندرية، عاطلا، بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، في اتهامه بالسرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض في القضية المقيدة، برقم 17141 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل ثان.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بإخطار من المجني عليه بقيام المتهم وآخر مجهول بسرقته تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه حال سير المجني عليه سائق توك توك، ليلا استوقفه عاطل، وآخر مجهول، لتوصيلهم لوجهة طريقهم، وحال سيره فوجئ بالمتهم الأول مشهرا سلاحا أبيض "كاتر" وتعدي عليه محدثا إصابته بالكتف فتوقف لمقاومته، وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي التوك توك خاصته والفرار به من مسرح الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض علي المتهم والإرشاد علي مكان التوك توك محل الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.