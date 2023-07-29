النجم وليد توفيق ضيف "التاسعة" مع شافكى المنيرى من مهرجان جرش.. غدًا

تستضيف الإعلامية شافكي المنيري، غدًا الأحد، الفنان وليد توفيق، على هامش تغطية القناة الأولى المصرية، فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن.

ويتحدث وليد توفيق في لقاء خاص لبرنامج التاسعة عن علاقته بمصر وعشقه الأغنية المصرية، كما يكشف عن مشروعاته الغنائية والفنية المقبلة في صيف ٢٠٢٣.

ويتحدث النجم اللبناني عن تجربته مع التمثيل، والتي لاقت نجاحا كبيرا منذ أكثر من ٣٠ عاما، كما يكشف موقفه من تكرارها خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر عرض اللقاء غدًا عبر برنامج التاسعة على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.