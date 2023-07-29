السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": تطوير منافذ الوزارة وتوفير كافة السلع الغذائية بجنوب سيناء

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أكد مدير الإدارة العامة للزراعات المحمية الدكتور شعبان عبدالسميع، أن الإدارة قامت خلال شهري يونيو ويوليو بتطوير منافذ البيع التابعة لها بمحافظة جنوب سيناء، وطرح جميع السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون وبيعها بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "معا لمحاربة الغلاء"، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتحت مظلة مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا"، وتحت إشراف رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان .

وفي سياق متصل، قال عبدالسميع إنه يجري حاليا تجهيز منافذ بيع السلع الغذائية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة؛ تمهيدا لافتتاحها أمام الجمهور، مؤكدًا أن المنافذ التابعة للإدارة بمنطقة الدقي تواصل توفير السلع الغذائية للمواطنين وفي مقدمتها اللحوم بأسعار مخفضة، وأوضح أن المعرض الدائم التابع للإدارة بالدقي يواصل توفير شتلات النخيل من أصناف البرحي والمجدول والسكري والصقعي.

محافظة جنوب سيناء السلع الغذائية أسعار مخفضة معا لمحاربة الغلاء وزير الزراعة

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