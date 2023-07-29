السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أهلى جدة يستعد للإعلان عن صفقة سانت ماكسيمين

سانت ماكسيمين
سانت ماكسيمين

كشفت تقارير إعلامية، عن أن نادي أهلي جدة السعودي، بات على أعتاب حسم صفقة انتقال الفرنسي الآن سانت ماكسيمين، مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات عبر حسابه على «تويتر»، إن صفقة آلان سانت ماكسيمين لم تكن موضع شك، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الفحص الطبي منذ 8 أيام بالضبط".

وأوضح «رومانو»، أنه تم توقيع المستندات الخاصة بالانتقال، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلات على الإطلاق بشأن انتقال اللاعب إلى الأهلي السعودي، الذي يضفي الطابع الرسمي على الصفقة قريبًا".

وأضاف الصحفي الإيطالي، أن الأهلي أراد الإعلان عن صفقة رياض محرز قبل أي صفقة أخرى، ليصبح جاهزًا للإعلان عن صفقة سانت ماكسيمين.

ويلعب سانت ماكسيمين، مع نيوكاسل منذ عام 2019، حيث شارك مع الفريق الإنجليزي، في 124 مباراة، سجل خلالها 13 هدفًا.

كان النادي الأهلي السعودي، قد أعلن يوم أمس الجمعة، تعاقده رسميًا مع المدرب الألماني ماثياس يايسله من أجل تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة ثلاث سنوات.

وتعاقد أهلي جدة، خلال الميركاتو الصيفي، مع كل من الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

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