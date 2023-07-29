طب الأسنان جامعة الإسكندرية تحتفل بتخريج 880 طالبًا

احتفلت كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية مساء أمس، بتخرج دفعة البرنامج الدولي لهذا العام وعددهم 130 طالبًا، ودفعتيّ 2022 و2023 "الدفعة الماسية" والبالغ إجمالي عددهم 750 طالبًا، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم، عميد الكلية عن سعادته واعتزازه بأبنائه الطلاب من خريجي الكلية، حيث تتوج هذه الاحتفالية جهد 5 سنوات من التعب والكد والعلم لتبدأ بعدها رحلة الحياة العملية والرسالة السامية لخدمة المرضى، مؤكدًا أن طريق العلم لا ينتهي، وضرورة الاستمرار في التعلم والاجتهاد والمثابرة لخدمة المجتمع، وقدّم الشكر والتقدير لأولياء الأمور على كل ما قدّموه من تضحيات لأبنائهم طوال فترة سنوات الدراسة، كما قدّم الشكر لإدارة الكلية من وكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين على التنظيم والإعداد الجيد للحفل.

حضر الاحتفالية الدكتورة نادية الحاروني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مها الطنطاوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد ممدوح شكري، مدير البرنامج الدولي بالكلية، وأعضاء مجلس الكلية، والدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة، وهيئة التدريس والعاملين بالكلية، والطلاب الوافدين من أكثر من 10 دول عربية وإفريقية وآسيوية.

حفل تخرج طب أسنان الإسكندرية

حفل تخرج طب أسنان الإسكندرية

حفل تخرج طب أسنان الإسكندرية

حفل تخرج طب أسنان الإسكندرية

حفل تخرج طب أسنان الإسكندرية