السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ابنة الفنان سيد الملاح: عمل مونولوجست بالصدفة.. وكان نفسه يبقى مغنى

الملاح
الملاح

قالت سماح الملاح، ابنه المونولوجست الفنان سيد الملاح، عبر برنامج "كلام يا صاحبي" على "شعبي إف إم"، إن والدها قدم أعمالًا فنية قديمة كان يمكن استمرارها حتى الآن مثل المسلسل الإذاعي "سيد مع حرمه" الذي تم عرضه في رمضان وكان يناقش مشاكل العلاقات الزوجية.

وأضافت سماح الملاح خلال البرنامج الذي يقدمه المذيع "أحمد الشناوي"، أن فترة جيل والدها لم تكن هناك "سوشيال ميديا"، لذلك كان الفنان الناجح والمشهور قد حفر في الصخر واجتهد للوصول لتلك المرحلة.

وكشفت عن أن والدها الراحل كان رسامًا موهوبًا ونظم أكثر من معرض فني، كما أنها ما زالت تحتفظ باللوحات الخاصة به.

 وأضافت أن والدها منذ صغره اعتمد على ذاته، فكان دخله الشخصي يعتمد على بيع اللوحات التي يرسمها.

وقالت سماح الملاح إن والدها سيد الملاح لم يكن ينوي أن يعمل مونولوجست، لأن صوته كان مميزًا وكان عاشقًا للطرب وأغاني أم كلثوم وعبدالمطلب، مضيفة: "مرة وهو واقف على المسرح ابتدت الناس تضحك، فلقى نفسه لو لف يمين أو شمال الناس بتضحك، فمن هنا جاتله فكرة إنه يبقى مونولوجست ويسيب الغناء".

وأكدت سماح الملاح أن والدها ابتعد عن "التفاهة والسفاهة" في المونولوجات التي كان يقدمها، مضيفة أنها تعلمت الالتزام بمواعيد العمل من والدها، وكان دائمًا ما يقول: "أنا أستنى الشغل، الشغل ميستنانيش".

ابنة الفنان سيد الملاح سيد الملاح الفنان سيد الملاح سماح الملاح الشغل

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

موعد تسليم الكنترولات نتيجة الثانوية العامة 2023 لوزير التعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

فعال.. موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي| نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

باستخدام رقم الجلوس فقط .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟