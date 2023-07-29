ابنة الفنان سيد الملاح: عمل مونولوجست بالصدفة.. وكان نفسه يبقى مغنى

قالت سماح الملاح، ابنه المونولوجست الفنان سيد الملاح، عبر برنامج "كلام يا صاحبي" على "شعبي إف إم"، إن والدها قدم أعمالًا فنية قديمة كان يمكن استمرارها حتى الآن مثل المسلسل الإذاعي "سيد مع حرمه" الذي تم عرضه في رمضان وكان يناقش مشاكل العلاقات الزوجية.

وأضافت سماح الملاح خلال البرنامج الذي يقدمه المذيع "أحمد الشناوي"، أن فترة جيل والدها لم تكن هناك "سوشيال ميديا"، لذلك كان الفنان الناجح والمشهور قد حفر في الصخر واجتهد للوصول لتلك المرحلة.

وكشفت عن أن والدها الراحل كان رسامًا موهوبًا ونظم أكثر من معرض فني، كما أنها ما زالت تحتفظ باللوحات الخاصة به.

وأضافت أن والدها منذ صغره اعتمد على ذاته، فكان دخله الشخصي يعتمد على بيع اللوحات التي يرسمها.

وقالت سماح الملاح إن والدها سيد الملاح لم يكن ينوي أن يعمل مونولوجست، لأن صوته كان مميزًا وكان عاشقًا للطرب وأغاني أم كلثوم وعبدالمطلب، مضيفة: "مرة وهو واقف على المسرح ابتدت الناس تضحك، فلقى نفسه لو لف يمين أو شمال الناس بتضحك، فمن هنا جاتله فكرة إنه يبقى مونولوجست ويسيب الغناء".

وأكدت سماح الملاح أن والدها ابتعد عن "التفاهة والسفاهة" في المونولوجات التي كان يقدمها، مضيفة أنها تعلمت الالتزام بمواعيد العمل من والدها، وكان دائمًا ما يقول: "أنا أستنى الشغل، الشغل ميستنانيش".