مصرع رضيعة صعقًا بالكهرباء فى الصالحية الجديدة بالشرقية

لقيت طفلة رضيعة مصرعها بسبب تعرضها لصعق كهربائي داخل منزل أسرتها بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية المركزى بوصول الطفلة "أسماء ع م س" سنة ونصف مقيمة الصالحية الجديدة جثة هامدة إثر إصابتها بتوقف عضلة القلب.

كشفت التحريات الأولية عن حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر إصابتها بصعق كهربائي داخل منزل أسرتها بمدينة الصالحية الجديدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.