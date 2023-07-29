السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 8 في حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخص مصرعه فيما أُصيب 8 آخرين، في تصادم سيارتين بدائرة مدينة الصالحية الجديدة في الشرقية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

واستقبل مستشفى الصالحية المركزي كل من: “على.م.ر”، 46 سنة، جثة هامدة، وشقيقه “إبراهيم”، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكل من “أحمد.ال.ع”، 46 سنة، و“على.أ.س”، 36 سنة، وشقيقته “هالة”، 46 سنة، و“هدى.ع.أ”، 60 سنة، و“إياد.ا.م” 5 سنوات، و “خلود.م.م”، 28 سنة، و“محمد.ا.ع”، 28 سنة، جميعهم مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيمين بالصالحية القديمة.

وتبيّن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة سوزوكي على كوبري أو كبيش اتجاه الصالحية الجديدة، ما أسفر عنه مصرع الأول وإصابة الآخرين.

وتم نقلهم جميعًا لمستشفى الصالحية المركزي، والتحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة.

تصادم الصالحية الجديدة لصالحية القديمة صرع شخص إصابة 8

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